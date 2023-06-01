قائد الفرقة الأولى مشاة : إقتراب ساعة النصر





سيرت جماهير وحدة تمبول الإدارية والقري المجاور بمحلية شرق الجزيرة بالتنسيق مع اللجنة التسيرية للرعاة واصحاب الزراعة المطرية بالمحلية صباح اليوم قافلة دعم وإسناد للقوات المسلحة.

و أعلن الأستاذ جعفر بابكر أحمودي المتحدث باسم نفرة دعم القوات المسلحة أن القافلة عبرت عن دعم إنسان منطقة تمبول ومحلية شرق الجزيرة للقوات المسلحة في معركة النصر والكرامة . من جانبه أكد الأستاذ بله عبد الله خوجلي المدير التنفيذي لمحلية شرق الجزيرة وقوف مواطني المحلية في خندق واحد مع قوات الشعب المسلحة في معركة النصر والكرامة وقطع بأن سهل البطانة سيظل قلعة حصينة وألمح لتواصل القوافل حتى تحقيق النصر . فيما أشاد الأستاذ فتح الرحمن محمد أحمد طه وزير الرعاية والتنمية الإجتماعية المكلف ممثل والي الجزيرة بمجهودات مواطني محلية شرق الجزيرة وتمبول التي بدات منذ الأيام الأولى للحرب حيث إستقبلت اعدادا كبيرة من القادمين من الخرطوم في مدنها وقراها مثمنا تتابع القوافل لدعم قوات الشعب المسلحة من هذه المنطقة المعطاة . وأعرب اللواء الركن أحمد الطيب قائد الفرقة الأولى مشاة عن شكره وتقديره للحماس العالي لمواطني وحدة تمبول الإدارية ومحلية شرق الجزيرة وتدافعهم وإصطفافهم خلف القوات المسلحة وأكد أن هذه الوقفة رسالة واضحة لكل العالم بأن المواطن السوداني يقف بقوة خلف قواته المسلحة وألمح إلى إقتراب ساعة الحسم والنصر و فال أن هذه القافلة ستكون آخر القوافل لدعم الحرب كما بلغ الجميع تحايا القائد العام لقوات الشعب المسلحة وهيئة الأركان العامة متمنيا ان يعم الأمن والأمان ربوع الوطن العزيز .

سكاي نيوز

وكاله سونا