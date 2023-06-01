الفرقة الثانية مشاة بالقضارف تتسلم قافلة دعم من محليةالمفازة





تسلمت قيادة الفرقة الثانية مشاة بالقضارف اليوم قافلة الدعم التى قدمتها محلية المفازة اسنادا ودعما للقوات المسلحة فى معركة الكرامة انابة عن أهل السودان ضد ملشيات الدعم السريع المتمردة

و خلال مخاطبته الاحتفال بقيادة الفرقة الثانية مشاة اشاد ممثل الوالى توفيق محمد على بجهود اهل محلية المفازة فى تسيير القافلة مؤكدا انها تعد دافعا معنويا وماديا لابطال القوات المسلحة وهم يقودون معركة الكرامة ضد المتمردين.

وحيا قائد المنطقة العسكرية الشرقية اللواء الركن احمد محمد الحسن العماس اهل المفازة قيادة وشعباً على هذا الدعم الكبير و جدد قدرة القوات المسلحة على دحر التمرد واعلان النصر قريبا.

الاستاذ ابراهيم دفع الله ممثل اهل المفازة أكد ان القافلة تعد تعبير حقيقى لوقفة اهل المفازة مع القوات المسلحة مشيرا الى استعداد المحلية لمواصلة الدعم والمساندة بالمال والرجال لدك حصون التمرد والقضاء على ملشيات الدعم السريع

سكاي نيوز

وكاله سونا