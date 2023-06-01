وفرة و إنخفاض في أسعار السلع بمدني





كشفت جولة اليوم بسوق مدنى عن وفرة في المعروضات وإنخفاض في أسعار اللحوم حيث بلغ سعر كيلو اللحم العجالي 2500 _ 3500 جنيهاً كيلو اللحم الصافي 4 ألف جنيهاً و كيلو الضأن 5 الف جنيهاً.

واوضح التاجر عبد الرحمن محمد أن سعر جردل الطماطم 2 _ 3 ألف جنيهاً وكيلو البطاطس 3 ألف جنيهاً ٬ فيما أكد التاجر عمر إسماعيل إنخفاض أسعار اللحوم البيضاء حيث بلغ سعر كيلو الدجاج 2 ألف جنيهاً وطبق البيض 1800 جنيهاً بدلاً عن 3600 جنيهاً في شهر رمضان . وقال المواطن مدني السني الحمد لله ان الأسعار في متناول يد المواطنين وهنالك وفرة في المعروض من السلع خاصة الخضروات والفاكهة أدى لخفض الأسعار . وأكدت الأستاذة مني محمد علي الإنخفاض الكبير في الأسعار و لفت التاجر جعفر عبد الرحمن موسى إنخفاض أسعار البرتقال حيث سجل سعر الدستة للبرتقال الأخضر ألف جنيهاً و4 _ 6 جنيهاً لكرتونة المانجو حسب النوع و200 جنيهاً لكيلو الموز .