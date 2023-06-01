جنوب كردفان تستهدف ٤٩٨٠ مليون فدان زراعة آلية





عقدت اللجنة العليا لانجاح الموسم الزراعي بجنوب كردفان اجتماعها الثانى برئاسة الوالي محمد ابراهيم عبدالكريم بامانة الحكومة بكادقلي و حددت زراعة ٤٩٨٠ مليون فدان زراعة آلية.

واكد البشمهندس حامد الرقيق المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية مقرر اللجنة فى تصريح لسونا ان التحضيرات والتجهيزات الخاصة بالموسم الزراعي للعام ٢٠٢٣م قد اكتملت خاصة فيما يختص بكيفية توفير وقود الجازولين والتقاوي المحسنة فضلا عن التمويل لصغار المزارعين بجانب الخطة التامينية للموسم الزراعى.

وقال ان الاجتماع تطرق لعدة مواضيع تخص انجاح الموسم الزراعي وتحديد المسارات والنزل والمخارف تجنبا للاحتكاك بين الرعاة والمزارعين وإنشاء نقاط ارتكاز تامينية لضبط حركة الرحل ومنع المزارعين من زراعة المراحيل واصفا الاجتماع بالناجح بكل المقاييس و اضاف ان الولاية تستهدف زراعة مساحات تقدر بحوالى ٤٩٨٠ مليون فدان مع احتمال تقليص هذة المساحات فى بعض المحليات نسبة لتأخر الجازولين.

سكاي نيوز

وكاله سونا