تدشين مشروع الأرشفة الإلكترونية بجامعة النيل الابيض





دشنت عمادة المكتبات بجامعة النيل الأبيض مشروع الأرشفة الإلكترونية للجامعة وذلك في إطار الإستعداد للتحول الرقمي للجامعة، تحت إشراف و رعاية كريمة من لروفيسور السماني عبدالمطلب أحمد رئيس مجلس الإدارة ، وإشراف مباشر من دكتور الشاذلي عيسي حمد مدير الجامعة. وقال دكتور عبدالرزاق محمود عميد عمادة المكتبات بالجامعة إن المشروع يهدف للمحافظة على وثائق ومستندات ومكاتبات الجامعة من خلال تحويلها إلى إلكترونية وذلك بإجراء عمليات المسح الضوئي والتصوير الرقمي وحفظ كل الوثائق في نظامٍ لإدارة الأرشيف الإلكتروني لتنظيمها ووصفها واسترجاعها. وأشار إلى أن المشروع يمر بعده مراحل أهمها تجهيز الوثائق وتصنيفها وتصويرها ومسحها ضوئياً ومن ثم رفعها على نظام المستوع الرقمي للجامعة .

سكاي نيوز

وكاله سونا