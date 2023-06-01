والي كسلا يشهد تخريج الدفعة ٤٨ بقيادة اللواء ٤٣ مشاه





شهد والي كسلا المكلف الاستاذ خوجلي حمد عبد الله وأعضاء لجنة امن الولاية ومختلف القيادات _٬ شهدوا بمحلية ريفي اروما احتفال قيادة اللواء ٤٣ مشاه باروما التابع لقيادة الفرقة ١١ مشاه بكسلا بتخريج مجندي الدفعة ٤٨ البالغ عددهم ٢٠٤ مجندا.

العقيد ركن معز عبد المنعم رئيس شعبة التدريب بقيادة الفرقة ١١ مشاه اوضح أن التدريب يعتبر الركيزة الأساسية ويزيد من تنمية الأفراد وان الدفعة نالت تدريبا وجرعات متعددة في مهارات الميدان وكافة الفنون القتالية والثقة بالنفس معربا عن تمنياته ان يكونوا إضافة حقيقية للقوات المسلحة.

و قال اللواء ركن حسن أبوزيد قائد الفرقة ١١ مشاه ” سعدا بالتلاحم والتمثيل النوعي لانسان الولاية ومشاركتهم في التخريج الذي يمثل رسالة قوية بأن الشعب ملتف حول القوات المسلحة” واضاف ان إعداد المتخرجين كان جيدا و نالو ا من التدريب مما يجعلهم مستعدون للدفاع عن السودان. واشار الى تضحيات اهل المحلية منذ الأمير عثمان دقنة.

. واضاف اللواء حسن” اننا في القوات المسلحة اسعد بانضمام الكوكبة للقوات المسلحة وهي وتخوض معركة الكرامة وتقدم النفس والشهيد تلوا الشهيد لاجتثاث التمرد” .

و طمأن قائد الفرقة بأن النصر قادم وقريب. واكد علي استيعاب الدفاعات بالمحلية من المستطيعين لحماية تراب الوطن. وأوصى المتخرجين ببذل العطا للدفاع عن تراب الوطن وتحقيق العيش الكريم للشعب وتنميته ورفاهيته.

والي كسلا المكلف زف التهنئة المتخرجين بمناسبة الانضمام للقوات المسلحة. وقال “ان القوة أتت ونحن أحوج إليها في هذا التوقيت” وحيا دور الفرقة في إعداد المتخرجين وصقلهم بكافة الفنون العسكرية. وأوصى المتخرجين بأن البلاد تنتظر منهم الكثير معربا عن سعادته بالمشاركة في تخريج الدفعة المتخرجة

سكاي نيوز

وكاله سونا