والي جنوب دارفور يثمن جهود الكوادر بالمرافق الحيوية





أكد والي ولاية جنوب دارفور الاستاذ حامد محمد التجاني هنون إستقرار الاوضاع بمحليات الولاية عدا مدينة نيالا التى شهدت مؤخرا أحداث جراء المواجهات العسكرية بين القوات المسلحة والدعم السريع بيد أن الهدوء والحياة الان بدأت تعود تدريجيا فى مختلف الأنشطة مؤكدا ان جهود حكومته تنصب فى التركيز على إنسياب الخدمات الضرورية المتمثلة فى المستشفيات والمراكز الصحية ،مياه الشرب ،الكهرباء والسلع إلاستراتيجية

واضاف ان المستشفيات تعمل بشكل جيد خاصة مستشفى نيالا التعليمي، المستشفى التخصصي والمستشفى التركي ،مركز غسيل الكلى وبعض المراكز الصحية كاشفا عن ان المخزون الدوائي الموجود يكفى الولاية لأكثر من اسبوعين. وقال هنون انه تواصل مع وزير الصحة الاتحادي د.هيثم محمد ابراهيم لجلب المزيد من الأدوية والمحاليل الطبية الضرورية من أجل إستمرار الخدمات الصحية والعلاجية بالولاية وثمن جهود وزارة الصحة والمالية ، إدارة المياه ، الكهرباء ، بلدية نيالا ومحلية نيالا شمال فى تقديم الخدمات والسلع إلاستراتيجية. للمواطنين

سكاي نيوز

وكاله سونا