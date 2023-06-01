اعلان التعبئة العامة بولاية نهر النيل





أعلن اجتماع مشترك ضم الوزراء واللجنة الأمنية بولاية نهر النيل التعبئة العامة بجميع مناطق الولاية.

وقال الاستاذ محمد البدوي عبدالماجد ابو قرون والي الولاية المكلف الذي ترأس الاجتماع بان إعلان التعبئة العامة بالولاية يأتي تحوطا وحذرا لحدوث أي طارئ. وكان الاجتماع قد استمع إلى تقرير مفصل حول موقف المواد البترولية والسلع الأساسية معلنا عن وصول كميات كبيرة من المواد والسلع الغذائية والدوائية عبر شركة زادنا العالمية كما اعلن بان مشكلة الغاز في طريقها للحل خلال الأسبوع القادم بعد وصول كميات كبيرة من الغاز عبر ميناء بورتسودان . واستمع الاجتماع الى تقرير مفصل حول الموسم الصيفي الزراعي والخطوات التي تمت لانجاح الموسم وتوفير كافة المدخلات واطمأن علي إستعدادات الولاية لفصل الخريف ووقف على تقرير وزارة التربية حول العام الدراسي المنصرم وامتحانات المراحل الدراسية.

كما استمع أ الإجتماع ايضا الى تنوير مفصل حول أجهزة الإعلام بالولاية في جانب الاسناذ للقوات المسلحه وعكس الالتفاف الكبير للمواطن مع قواته المسلحة.

و قدمت وزارة الصحة تقريرا مفصلا حول الوضع الصحي والذي أكد خلو الولاية من اي وباء واستعرض الموقف الدوائي للولاية وتناول تنفيذيو المحليات الموقف العام بمحلياتهم وموقف التحصيل وموقف الايواء للعائدين من الخرطوم بالتنسيق مع المبادرات الشعبية والاهلية.

سكاي نيوز

وكاله سونا