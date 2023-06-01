توقعات بزيادة قدرة الطاقة المتجددة بمقدار الثلث في 2023





قالت وكالة الطاقة الدولية، الخميس، إن تقديراتها تؤشر إلى زيادة قدرة الطاقة المتجددة بمقدار الثلث خلال العام الجاري، مقارنة مع أرقام 2022.

وذكرت الوكالة في تقرير حول الطاقة المتجددة أصدرته اليوم، أن قدرة الطاقة المتجددة ستصل إلى 440 جيجاواط خلال العام الجاري، صعودا من 333 جيجاواط في 2022.

وأرجعت الوكالة هذا النمو، إلى تسارع التبني الدولي لمشاريع الطاقة المتجددة خاصة الشمس والرياح، ضمن خطط التحول التدريجي عن الوقود الأحفوري.

ويأتي التقرير، بالتزامن مع تراجع العلاقة بين تحالف “أوبك+” ووكالة الطاقة الدولية، إذ يتهم التحالف الوكالة، بتقديم معلومات خاطئة تجاه صناعة الطاقة العالمية.

وفي أبريل/نيسان الماضي، طالب الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” هيثم الغيص وكالة الطاقة الدولية بـ “توخي الحذر الشديد إزاء المزيد من محاولات تقويض الاستثمارات في صناعة النفط”.

والشهر الماضي، قالت الوكالة إن حجم الاستثمارات العالمية في مصادر الطاقة الشمسية ستتجاوز الاستثمارات النفطية لأول مرة، خلال العام الجاري 2023.

وجاء في تقرير سنوي صادر عن الوكالة، أن “تقديراتها لاستثمارات الطاقة الشمسية خلال العام الجاري، ستتجاوز 380 مليار دولار، بواقع 1.05 مليار دولار يوميا”.

سكاي نيوز

الأناضول