توفر السلع و الاحتياجات الضرورية بمحلية قيسان





أكد الأستاذ جمال القاضى محافظ محافظة قيسان توفر السلع الغذائية والاحتياجات الضرورية بالمحافظة لشهر يونيو الجاري.

وقال فى تصريح لسونا أن فصل الخريف على الابواب مما يستوجب بذل المزيد من الجهد لتوفير حاجة المواطنين من السلع الاستهلاكية وتوفير حصة المحافظة من الدواء و الخدمات الصحية الضرورية منوها إلى وعورة الطريق الذى يربط قيسان بالدمازين وانقطاعه فى فصل الخريف.

وأ وضح المحافظ أن التحدى الماثل يتمثل في عدم توفر وقود تشغيل مولدات الكهرباء وعدم صيانتها مطالبا حكومة الإقليم إلى الإسراع بربط المحافظة بالشبكة القومية ومعالجة مشكلة المياه والتعجيل بسفلتة طريق الدمازين قيسان خاصة وأن المحافظه تعد الأولى فى إنتاج ثمار المانجو والمنتجات البستانية..وشدد القاضي على ضرورة الاهتمام بمعبر قيسان مع إثيوبيا عبر البيرو لتنشيط التجارة الحدودية.

وابان أن محافظة قيسان تولى الاستثمار و المستثمرين أهمية قصوى معلنا استعداد المحافظة لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بجذب الاستثمار لافتا إلى أهمية إنشاء مصانع تحويلية خاصة بتعليب الفاكهة . وطمأن المواطنين باستقرار الأوضاع كافة بالمحافظة معربا عن أمله في أن يعم الامن والاستقرار والسلام ربوع السودان .

سكاي نيوز

وكاله سونا