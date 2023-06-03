مجلس الشؤون الدينية بالنيل الازرق يتفقد محلية قيسان





قام وفد مجلس الشئون الدينية والاوقاف والحج والعمرة باقليم النيل الازرق بجولة تفقدية لمحافظة قيسان امس استهدفت. المدن السكنية ( 8/ 9/ 10/ 11) ومناطق (ديم سعد – ابو رندو – يارا – اداسي – فاذوغلي) وذلك من خلال البرنامج الدعوي واحياء منابر المساجد بمشاركة واسعة بعدد من الائمة والدعاة. وأوضح الشيخ صديق يوسف محمد احمد رئيس مجلس الشئون الدينية والاوقاف والحج والعمرة بالاقليم في تصريح لسونا ان الجولة التفقدية لمحافظة قيسان تهدف إلى تفعيل دور المسجد الدعوي والتربوي والتأكيد على ان المنابر الدينية لها دور فعال في التبصير والتوعية والدعوة لرفع البلاء عن الامة الاسلامية جمعاء وحث المصلين على التمسك بالعروة الوثقى وحبل الله المتين بجانب الارشاد والوعظ في امور الدين وحياة الناس كافة.مشيرا إلى ان كافة الخطباء والدعاة تحدثوا عن سماحة الدين والتعايش السلمي ومكاسبه بجانب نبذ خطاب الكراهية. وناشد صديق ائمة المساجد والدعاة للمحافظة على رسالة المسجد التعليمية والتربوية والدعاء والتضرع وحلقات الفقه والعقيدة والهداية و وامتدح الادوار الكبيرة التي ظل يضطلع بها اهل الدعوة في تقوية النسيج الاجتماعي والدعوة للايثار والتكافل وتعهد باستمرارية الجولات التفقدية لكافة المساجد والمنابر الدعوية بالاقليم.

سكاي نيوز

وكاله سونا