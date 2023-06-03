تجدد الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي ومسلحين قرب الحدود المصرية





تجددت الاشتباكات بين عناصر من الجيش الإسرائيلي ومسلحين قرب الحدود المصرية، السبت، وذلك بعد وقت قصير من إعلانه إصابة اثنين من جنوده.

وقال الجيش في بيان مقتضب نشره على تويتر: “تبادل لإطلاق النار جاري حاليًا بالقرب من الحدود المصرية، مزيد من التفاصيل لاحقا”.

من جانبها، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: “يجري تبادل لإطلاق النار على الحدود المصرية، بالقرب من المنطقة التي وقع فيها الحادث الأمني (في وقت سابق اليوم) ​​الذي أسفر عن إصابة شخصين”.

وأضافت أن “قوة عسكرية إسرائيلية رصدت خلال عمليات تمشيط في المنطقة مسلحا فتح النار تجاهها، فردت على مصدر النيران”.

وتابعت الصحيفة: “هرعت قوات إضافية إلى مكان الحادث، بما في ذلك مروحيات عسكرية”، لافتة إلى أنه “لم يتضح ما إذا كان المسلح كان على الجانب المصري أو الإسرائيلي من الحدود”.

وفي وقت سابق من صباح السبت، أصيب جنديان إسرائيليان، في تبادل لإطلاق النار على الحدود المصرية، في حادث أمني لم تتضح بعد ملابساته.

ووقتها، قال الجيش في بيان بحسابه على تويتر: “هذا الصباح وقع حادث أمني في منطقة لواء فاران الإقليمي (تتبع لقيادة المنطقة الجنوبية بالجيش على الحدود المصرية)، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين”.

وأضاف “يقوم الجيش الإسرائيلي حاليًا بالتحقيق في ملابسات الحادث وسيُحدّث بمزيد من التفاصيل لاحقا”.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت في وقت سابق السبت، إن قوات الجيش مع مهربين على الحدود المصرية، ما أسفر عن إصابة جنديين إسرائيليين، قبل أن يؤكد الجيش أن الحادث أمني.

من جانبه، أفاد موقع “وللّا” العبري، بأن الحادث هو إطلاق النار عند معبر نيتسانا حدود مصر”.

وأضاف أن الجيش “يحشد قواته في المنطقة ويخلي المصابين لمستشفى سوروكا في بئر السبع جنوبي البلاد”.

وأشار إلى انه لم تتضح بعد مدى خطورة الإصابتين.

سكاي نيوز

الأناضول