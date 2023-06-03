تعليق المشاركات الخارجية للدستوريين





أصدر مجلس الوزراء قرارا اليوم بأن تكون مشاركة الدستوريين وقيادات العمل التنفيذي في المهام الخارجية الرسمية عن طريق الوسائط الإلكترونية وذلك إلى حين إشعار آخر.

ونص القرار على أن تقوم وزارة الخارجية عبر السفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج بانفاذ وتنسيق المشاركات في المهام الرسمية لضمان تمثيل السودان على كافة المستويات.

كما نص القرار على أن تخضع طلبات العلاج بالخارج للدستوريين لموافقة اللجنة التنسيقية بين مجلسي السيادة والوزراء وفقا للضوابط والإجراءات المحددة في هذا الشأن.

ووجه القرار وزارات الخارجية والمالية والتخطيط الاقتصادي والداخلية والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

سكاي نيوز

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