نصائح لتثبيت مكياج الصيف أثناء ساعات النهار الحارة
إليك بعض النصائح لتثبيت مكياجك خلال ساعات النهار الحارة في فصل الصيف من خبيرات موقع “اهتمامنا”:
1- استخدمي كريم أساس خفيف ومناسب للبشرة الدهنية والمختلطة، ويفضل أن يحتوي على عامل حماية من الشمس.
2- استخدمي مسحوق الوجه الخفيف والمناسب لنوع بشرتك، ويمكن وضع طبقة إضافية من المسحوق على المناطق اللامعة في وجهك.
3- استخدمي منتجات مقاومة للماء، مثل الماسكارا وأحمر الشفاه، لتجنب تلطيخ المكياج بسبب العرق أو الرطوبة.
4- استخدمي بخاخ تثبيت المكياج لتثبيت المكياج وتجنب تلطيخه بسبب العرق أو الرطوبة.
5- احمي بشرتك من الشمس باستخدام قبعة ونظارة شمسية ووضع كريم حماية من الشمس بشكل دوري.
6- حافظي على تنظيف بشرتك بانتظام واستخدمي منتجات خفيفة ومناسبة لبشرتك.
7- لا تلمسي وجهك بشكل متكرر خلال النهار، حتى لا تسببي تلطيخ الماكياج.
8- استخدمي الأقراص المنظفة المنعشة لإزالة العرق وتنظيف الوجه بشكل منتظم.
باستخدام هذه النصائح، يمكنك الحفاظ على مكياجك خلال ساعات النهار الحارة في فصل الصيف بشكل جيد ومناسب لبشرتك.
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