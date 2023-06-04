نصائح لتثبيت مكياج الصيف أثناء ساعات النهار الحارة





إليك بعض النصائح لتثبيت مكياجك خلال ساعات النهار الحارة في فصل الصيف من خبيرات موقع “اهتمامنا”:

1- استخدمي كريم أساس خفيف ومناسب للبشرة الدهنية والمختلطة، ويفضل أن يحتوي على عامل حماية من الشمس.

2- استخدمي مسحوق الوجه الخفيف والمناسب لنوع بشرتك، ويمكن وضع طبقة إضافية من المسحوق على المناطق اللامعة في وجهك.

3- استخدمي منتجات مقاومة للماء، مثل الماسكارا وأحمر الشفاه، لتجنب تلطيخ المكياج بسبب العرق أو الرطوبة.

4- استخدمي بخاخ تثبيت المكياج لتثبيت المكياج وتجنب تلطيخه بسبب العرق أو الرطوبة.

5- احمي بشرتك من الشمس باستخدام قبعة ونظارة شمسية ووضع كريم حماية من الشمس بشكل دوري.

6- حافظي على تنظيف بشرتك بانتظام واستخدمي منتجات خفيفة ومناسبة لبشرتك.

7- لا تلمسي وجهك بشكل متكرر خلال النهار، حتى لا تسببي تلطيخ الماكياج.

8- استخدمي الأقراص المنظفة المنعشة لإزالة العرق وتنظيف الوجه بشكل منتظم.

باستخدام هذه النصائح، يمكنك الحفاظ على مكياجك خلال ساعات النهار الحارة في فصل الصيف بشكل جيد ومناسب لبشرتك.