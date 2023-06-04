منظمة البحيرات العظمى تدين التمرد في السودان





انعقدت بالعاصمة الانغولية لواندا امس السبت القمة الاستثنائية للمؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات العظمى لبحث الأوضاع الأمنية في الكنغو الديمقراطية والسودان. ترأس وفد السودان سعادة السفير دفع الله الحاج علي، المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة الانتقالي. و شارك في القمة عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات وممثليهم، حيث ترأس الجلسة رئيس جمهورية أنغولا، الرئيس الحالي للمؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات العظمى. قدم السيد المبعوث الخاص تقريرا عن الأوضاع في السودان الناتجة عن تمرد قوات الدعم السريع والانتهاكات المتعددة التي قامت بها، إلى جانب الجهود التي بذلتها حكومة السودان من أجل عودة الأوضاع لطبيعتها.

وطالب المبعوث القمة بادانة التمرد هذا وقد اصدرت القمة بيانها الختامي والذى شارك وفد السودان فى صياغته وقد تضمن فقرة تدين التمرد والتصعيد الناتج عنه وفقرة أكدت ضرورة التنسيق والتشاور مع السودان في كل مبادرة متعلقة بالحل. ، وطالب بوقف فوري لاطلاق النار وناشد بوضع حد للقتال الدائر ورحب بتوسعة مظلة العملية السياسية.

سكاي نيوز

وكاله سونا