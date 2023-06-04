اتفاق “أوبك+” على خفض إنتاج النفط 3.66 ملايين برميل يومياً





أعلن تحالف “أوبك+” في بيان أن ممثليه في الاجتماع الوزاري في فيينا اليوم الأحد، اتفقوا بنتيجة المداولات إلى اتفاق على مستوى مستهدف جديد للإنتاج عند 40.46 مليون برميل يوميا بداية من عام 2024، ما يعني بحسب نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن “أوبك+” وافقت على خفض إجمالي قدره 3.66 ملايين برميل، قائلا: “نرى أن سوق النفط متوازنة بشكل أو بآخر ونلاحظ زيادة في الطلب”.

نقلت “رويترز” عن مصدرين قولهما إن دول تحالف “أوبك+” توصلت في فيينا اليوم الأحد، إلى اتفاق بشأن سياسة الإنتاج، وكشفت أن حساباتها القائمة على بيان “أوبك” تكشف أن المنظمة ستخفض مستوى الإنتاج المستهدف لعام 2024 بواقع 1.4 مليون برميل يومياً عن مستهدفات الإنتاج الحالية.

في السياق، أعلنت وزارة الطاقة السعودية أن المملكة ستواصل خفض الإنتاج 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2024.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة أنه كإجراء احترازي ستقوم المملكة بتمديد خفضها التطوعي البالغ 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024 بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق “أوبك+”.

وحسبما أوردت “واس”، فإن هذا الخفض التطوعي من مستوى الإنتاج المطلوب حسب المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين لـ”أوبك+” في 4 يونيو/حزيران 2023.

وفيما نقلت “رويترز” عن مصدر من “أوبك+” أن ليس من المتوقع قيام دول أخرى غير السعودية بتخفيضات طوعية إضافية لإنتاج النفط، قال التحالف في بيانه إن روسيا ستمدد خفضها الطوعي للإنتاج البالغ 500 ألف برميل حتى نهاية 2024، مشيرا إلى أن روسيا وأنغولا ونيجيريا ستشهد خفضا كبيرا في إنتاج النفط المستهدف العام المقبل.

وأكد نائب رئيس الوزراء الروسي نوفاك أن موسكو ستمدد التخفيض الطوعي البالغ 500 برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024.

كذلك أورد البيان أن العراق سيمدد خفضه الطوعي لإنتاج النفط بمقدار 211 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2024، فيما أعلنت وزارة الطاقة العمانية تمديد الخفض الطوعي للإنتاج البالغ 40 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2024.

وفي الاتجاه عينه، أفاد بيان صادر عن وزارة الطاقة الجزائرية بتمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمقدار 48 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2024. كما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن الإمارات ستمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط البالغ 144 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2024.

كما أوضح البيان أن الاجتماع المقبل لمجموعة “أوبك+” التي تضم “منظمة الدول المصدرة للنفط” (أوبك) ودول إنتاجية أُخرى بزعامة روسيا، سوف يعقد في 26 نوفمبر/تشرين الثاني في فيينا أيضا.

سكاي نيوز

العربي الجديد