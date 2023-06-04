وزير الزراعة الاتحادي: موقف الامن الغذائي بالبلاد مطمئن





أكد الدكتور عمر البشري أبوبكر وزير الزراعة والغابات الإتحادي أن وضع الأمن الغذائي بالبلاد مطمئن بتوفر مخزون جيد من الحبوب، مبيناً في ذات الوقت أن الزراعة تمثل المخرج الحقيقي للبلاد من كافة الأزمات.

ودعا البشري خلال مخاطبته المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية بولاية كسلا ظهر أمس ضمن برنامج زيارة الوزير إلى ولاية كسلا للتنوير حول إنطلاقة الموسم الزراعي الصيفي للعام 2023-2024 دعا إلى تحمل المسئولية كاملة للخروج بالبلاد إلى بر الأمان، مشيراً إلى أن العلاقة بين الوزارة والمزارعين كبيرة ويعول على المزارعين بصورة أساسية اتحقيق الإنتاج الزراعي.

وقال إن زيارته إلى كسلا تأتي ضمن برنامج زياراته للولايات وتهدف للإطمئنان على الأمن الغذائي والاستعداد للموسم الصيفي للعام 2023-2024.

وأوضح البشرى أن ولاية كسلا تعد من الولايات الواعدة في الإنتاج الزراعي وذات محاصيل إنتاجية مضمونة مشيراً إلى اللقاء الذي عقدته الوزارة مع وزراء الزراعة بالولايات وإشرافية ابيي لمناقشة الخطة التاشيرية للموسم الزراعي التي تهدف إلى زراعة 63 مليون فدان.

ورهن الوزير الارتقاء بالعمل الزراعي بإتباع الحزم التقنية المجازة من هيئة البحوث الزراعية والاستفادة من المدخلات الزراعية والعمل علي زيادة إنتاجية الفدان.

وكشف الوزير عن حرص الوزارة بتمويل متبقي العمليات الزراعية بتحريك الأموال عبر البنوك رغم الظروف الماثلة فضلا عن اطمئنانها على توفير المدخلات الزراعية المختلفة.

ونوه الوزير إلى المنحة المقدمة من دولة النرويج والتي تم تخصيصها لتوفير تقاوي لصغار المزارعين عبر برنامج الغذاء العالمي وقدرها (965) طن تقاوي.

وأوضح أن نتائج الإحصاء للموسم الزراعي السابق كشفت عن توفير 8 ملايين طن من المخزون مقارنة بنسبة الإستهلاك البالغة 5 ملايين طن مما يعني توفير 3 ملايين طن.

وأضاف أن الصومعة بولاية القضارف التابعة للبنك الزراعي يتوفر بها 800 ألف جوال ذرة بالاضافة إلى 3 ملايين و500 جوال ذرة بسوق المحاصيل مستعرضاً مختلف الترتيبات التي قامت بها الوزارة بشان الإعداد للموسم الصيفي الذي يعد إستثنائياً هذا العام نسبة للظروف المعلومة.

من جانبه رحب وزير الإنتاج والموارد الإقتصادية بولاية كسلا الدكتور خضر رمضان بزيارة الوزير الإتحادي ونائب المدير العام للبنك الزراعي مبيناً أن الغرض من إقامة المؤتمر الصحفي تعريف المزارعين بولاية كسلا بالسياسات التمويلية والتسويقية للموسم الصيفي ومخرجات اللقاء مع وزير المالية الإتحادي ومحافظ بنك السودان المركزي وشركات التأمين وموقف مدخلات الإنتاج الزراعي والتأمين.

وكان نائب المدير العام للبنك الزراعي السيد عز الدين فقيري، قد استعرض سياسة البنك لتمويل الموسم الحالي والتي ستراعي الظروف الحالية التي تمر بها البلاد مؤكداً حرص البنك على تمويل المزارعين في وقت قام البنك فيه باجراء تعاقدات مع الشركات لتوفير المدخلات الإنتاجية.

وتم خلال المؤتمر تقديم عدداً من المداخلات من ممثلي القطاعات الزراعية المختلفة على مستوى محليات الولاية.

سكاي نيوز

وكاله سونا