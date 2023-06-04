إستمرار تقديم الخدمة بجميع الأقسام والتخصصات بمستشفى الضمان بالأبيض





أكدت المدير العام لمستشفى الأبيض الدولي (الضمان) بولاية شمال كردفان د. أمال خليل يوسف أن العمل مستمر بالمستشفى ويمضي بجميع الأقسام والتخصصات المختلفة الطوارئ والعيادات بجانب الخدمات المعملية والتشخيصية والمناظير والرنيين المغنطيسي والعمليات الجراحية وتوفر كامل الخدمات الطبية والصحية للمرضى.

وقالت د. أمال إن العمل بالمستشفى توقف لفترة قصيرة وعادت الخدمة وعمليات التشغيل إلا أن هنالك تحديات تواجه المستشفى تتمثل في الإمداد المائي والكهربائي فضلاً عن المستهلكات.

واكدت أن إدارة مستشفى الضمان تظل تبذل جهود كبيرة لتوفير الخدمة الطبية للمواطن في ظل الظرف الإستثنائي الذي تمر به البلاد ولموقع مدينة الأبيض الجغرافي الذي جعلها مرجعية لكل ولايات الغرب والنيل الأبيض وكذا وجهة لولايات أخرى من السودان.

هذا وأكدت المدير العام لمستشفى الأبيض الدولي (الضمان) إستمرار خدمة التأمين الصحي بالمستشفى بجانب الإستفادة من كوادر التخصصات الدقيقة والنادرة القادمين من الخرطوم.

واضافت أن المستشفى تمتلك إمكانيات عالية وكبيرة متطورة ومفتوحة لكل من أراد أن يقدم الخدمة الطبية للمواطنين خدمة لإنسان الولاية والولايات المجاورة بجانب السعي والجهود المضاعفة حتى لا تتوقف الخدمة وتوفيراً لجميع الخدمات الطبية والصحية.

سكاي نيوز

وكاله سونا