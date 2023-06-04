أمانة الحج والعمرة بالنيل الأبيض تبدأ تدريب حجاج بيت الله





بدأت بأمانة الحج والعمرة بولاية النيل الأبيض الدورة التدريبية في مناسك الحج (نظري وعملي) لحجاج ولايه النيل الأبيض والحجاج الوافدين من ولاية الخرطوم الذين تم اختيارهم لحج عام 1444 هجرية والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام في الفترة من لمدة 15-17 ذو القعدة.

ولدى مخاطبته فاتحة أعمال الدورة أكد الدكتور فتحي مهدي أحمد الأمين العام للحج والعمرة بولاية النيل الأبيض أن إجراءات الحج بالنيل الأبيض والوافدين من ولاية الخرطوم المتواجدين بالولايه، وقال إن هذه الدورة تهدف لتعليم الحجاج مناسك الحج بصورة الصحيحة بمشاركة عدد من المشائخ والعلماء.

وأبان أن التفويج سيبدأ بعد يوم 25 ذو القعدة من النيل الأبيض إلى بورتسودان ومنها للأراضي المقدسة عبر الطيران والبحر.

وفي ذات السياق أوضح الشيخ حمدان عوض الله أمين الإرشاد والدعوة بأمانة الحج والعمرة أن اليومين الأول والثاني للدورة سيكون للرجال والنساء وأن اليوم الثالث سيكون مخصص لفقه المرأة.

وأضاف أن المحاضرات تتناول فقه الحج والمناسك وآداب زيارة الحرم النبوي الشريف وسلوك الحاج، كما تم تدريب الحجاج عملياً على مجسم الكعبه وشرح خطوات الإحرام والطواف والسعي.

سكاي نيوز

وكاله سونا