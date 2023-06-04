وزير الإعلام بنهر النيل يدعو إلى اليقظة ورفع الحس الأمني للمواطن





أكد الأستاذ مصطفى محمد عثمان الشريف وزير الثقافة والإعلام والإتصالات بولاية نهر النيل على أهمية دور الإعلام في محاربة الظواهر السالبة وتحصين الولاية من مخاطر المخدرات في ظل حالة التعبئة العامة التي تنتظم الولاية.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم وفد إدارة مكافحة المخدرات بالولاية برئاسة العقيد شرطة عاطف أحمد محمد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالولاية والمساعد شرطة عبد الإله صالح بدائرة الإعلام والتوعية.

ودعا الوزير إلى اليقظة ورفع الحس الأمني للمواطن في ظل الأوضاع التي تشهدها البلاد مثمناً جهود مكافحة المخدرات في الحملات المكثفة التي انتظمت الولاية للقضاء على الظواهر السالبة ومنع إنتشار المخدرات، مؤكداً أن الحفاظ على الأمن والاستقرار الذي تشهده الولاية مسؤولية الجميع.

من جانبه قدم العقيد شرطة عاطف أحمد محمد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تنويراً ضافياً عن جهود إدارته في تنظيم حملات للقضاء على الظواهر السالبة وانتشار المخدرات مؤكداً على استتباب الأمن وجاهزية الشرطة ويقظتها التامة لحفظ أمن واستقرار الولاية.

واشاد بالإنسجام والتعاون الكبير بين أجهزة الإعلام بالولاية في عكس جهود وبرامج إدارة مكافحة المخدرات، داعياً إلى المزيد من التنسيق وتوحيد الجهود التوعوية للوصول إلى ولاية خالية من المخدرات خلال العام 2023.

سكاي نيوز

وكاله سونا