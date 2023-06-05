انطلاق إجراءات الحج للعام 1444هـ لحجاج اقليم النيل الازرق





إنطلقت بإقليم النيل الازرق اعتبارا من اليوم إجراءات حج العام 1444 هجرية وسط إقبال وحضور مكثف للحجاج المتقدمين وتقديم خدمات متميزة وتسهيلات من الفريق العامل بالإدارة العامة للحج والعمرة بإلاقليم.

وقال الأستاذ سامى الرشيد احمد يوسف المدير العام للإدارة العامة للحج والعمرة بإلاقليم لـ(سونا) أن حصة الاقليم من الحجيج هذا العام تبلغ (672 ) حاجا فيما تقدم (529) حاجا لأداء مناسك الحج لهذا العام.

واضاف سامى أن (200) حاجا فقط سدد الرسوم حتى الآن معددا الأسباب والظروف الاستثنائية التي ابطأت إجراءات التسديد إضافة لاعطال الشبكة وضعفه، مبينا أن إدارته عملت حصرا للمتقدمين للحج من ولاية الخرطوم وولايات دارفور إلى جانب حجاج الإقليم الذين غادروا إلى خارج السودان لظروف منوها إلى أن إدارته أكملت إجراءات الحج الخاصة بهم عبر السفارات المعنية.

وأوضح مدير إدارة الحج والعمرة بإلاقليم أن حج هذا الموسم يعد حج طوارئ واستثنائي للحجيج السودانيين حيث تعطلت كافة الإجراءات الالكترونية موضحا أن إدارة الحج والعمرة قدرت الظروف وسهلت الاجراءات لفاقدي الاوراق الثبوتية.

وابان سامى أن الإجراءات في مرحلة الكشف الطبي والإرشاد والتدريب العملي والنظري لافتا إلى أن عدد من المرشدين ذات الكفاءة العالية والخبرات يطلعون بدورهم تجاه الحجيج.

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