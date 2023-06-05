والي القضارف يوجه بتوفير السلع الاستهلاكية عبر معبر القلابات الحدودي





وجه والي القضارف المكلف الاستاذ محمد عبدالرحمن محجوب بتسريع وتسهيل الاجراءات الجمركية لحركتي الصادر والوارد بالميناء الجاف منعا لتكدس السلع وتطبيق نظام النافذة الواحدة لاكمال جميع الاجراءات كما وجه بالعمل لمدة 24 ساعة وطوال ايام الاسبوع .

جاء ذلك لدى زيارته يوم امس للميناء الجاف يرافقه عدد من اعضاء حكومة ولجنة امن الولاية حيث وقف على سير العمل والصعوبات التي تواجهه بالاضافة الى شكاوى المستوردين والمصدرين والتجار مؤكدا اهمية التغلب على المشاكل الفنية التي فرضتها الظروف الراهنة بالبلاد.

وطالب الوالي المكلف الموردين والتجار باستجلاب السلع الاستراتيجية عبر معبر القلابات الحدودي وتفعيل التجارة البينية مع الجارة اثيوبيا لتحقيق الاهداف المتعلقة بتخفيف اعباء المعيشة على مواطن القضارف والولايات الاخرى واكد الالتزام القاطع بتحصيل الرسوم القانونية المرتبطة بالحركة التجارية من القلابات الحدودية.

سكاي نيوز

وكاله سونا