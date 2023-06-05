حكومة الجزيرة تبحث تداعيات الحرب على الخدمات بالولاية





بحث مجلس حكومة ولاية الجزيرة في إجتماعه صباح اليوم برئاسة الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف بحث تداعيات الحرب الدائرة في الخرطوم وتأثيرها على ولاية الجزيرة والتحويلات المالية وصرف مرتبات العاملين إلى جانب السبل الكفيلة للإستفادة من الموظفين القادمين من الخرطوم وإستيعابهم حسب التخصصات .

حيث إستعرض الوالي الإجراءات الإدارية لمواجهة الوضع الحرج الذي تمر به البلاد مؤكداً إستضافة أكثر من 4 مليون من المتأثرين بالحرب مما أثر على المرافق الخدمية بالولاية.

وكشف عن الإتصالات الجارية مع ولايات الجوار لترحيل المتأثرين إلى ولاياتهم الأم وتنفيذ خطة أمنية للحد من الظواهر السالبة وتسلل المتمردين للولاية .

من جانبه أعلن الأستاذ مصطفى دفع الله أمين عام حكومة الولاية عن خطة لضبط حركة الأسواق وزيادة الرقابة الإدارية إلى جانب التوسع فى الرعاية الصحية بمراكز الإيواء خاصة بعد ظهور العديد من الأمراض نتيجة للتكدس في المراكز وإستيعاب أكثر من طاقتها داعياً كافة فعاليات المجتمع للمساهمة في الجهود المبذولة لتوفيق أوضاع المتأثرين .

فيما أكد المدير التنفيذي لمحلية مدني الكبرى عن إكتمال الترتيبات لتنفيذ حملات رش مكافحة نواقل الأمراض خاصة مع دخول فصل الخريف وكشف عن ترتيبات لزيادة أسطول نقل النفايات إلى جانب تكثيف العمل الأمني للحد من إنتشار الجريمة .

من جانبه أكد الأستاذ عاطف إبراهيم أبو شوك مدير عام وزارة المالية والإقتصاد والقوى العاملة أن الولاية مواجهة بظروف إستثنائية تحتاج لموارد إضافية خاصة في ظل التدفقات الكبيرة من المتأثرين وتعطل النظام المصرفي وعدم صرف المرتبات لشهرين.

سكاي نيوز

وكاله سونا