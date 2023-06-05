مدير التربية والتعليم بالشمالية: ترتيبات لانطلاق عمليات تصحيح الشهادة الابتدائية





أكد المدير العام لوزارة التربية والتعليم بالولاية الشمالية الاستاذ سيف الدين محمد عوض الله أن الترتيبات لانطلاق عمليات تصحيح الشهادة الابتدائية الصف السادس عتبارا من يوم بعد غد الاربعاء بمعهد التأهيل التربوي بدنقلا تسير بصورة طيبة مشيرا الي أن أعمال الكنترول التي إنطلقت الاسبوع الماضي تسير بصورة طيبة وشارفت علي الانتهاء.

وأضاف سيادته أن عدد التلاميذ الذين جلسوا لأداء إمتحانات الشهادة الابتدائية لهذا العام في الولاية الشمالية بلغ ٢١٠٨٠ تلميذا وتلميذة كان قد تم توزيعهم على ١١٨ مركزا بجميع محليات ووحدات الولاية .

وقال إن عدد التلاميذ الذين إستضافتهم الولاية وتمكنوا من الجلوس لاداء الامتحانات مع زملائهم بالولاية بلغ ٢٤٩٣ تلميذا وتلميذة مؤكدا أن عدد البنين الذين جلسوا للامتحانات ٩٣٨٧ تلميذا فيما بلغ عدد البنات ٩٢٠٠ تلميذة.

واشار إلى أن عدد الاعضاء الذين يعملون في كنترول الشهادة الابتدائية ٣٠ عضوا وعدد غرف المراجعة ٢٠ عضوا ورؤساء الشعب في المواد المختلفة ٨ معلم ومعلمة فيما يبلغ عدد المعلمين الذين سيقومون بعمليات التصحيح بعد غد الاربعاء ١٦٠ معلما ومعلمة.

وابان أن الوزارة عملت علي تهيئة مركز أعمال كنترول وتصحيح الشهادة الابتدائية الصف السادس من جميع النواحي خاصة إستقرار التيار الكهربائي بتوفير مولد كهربائي إحتياطي.

واوضح أنه وعقب الفراغ من إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية ستشرع الوزارة فورا في إستخراج نتيجة الصف الثامن الدور الثالث معربا عن تمنياته لكل الطلاب والتلاميذ الممتحنين في المراحل الدراسية المختلفة بالتوفيق والنجاح.

سكاي نيوز

وكاله سونا