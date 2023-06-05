والي كسلا يطلع على الخطة النهائية لاعمال الحج





إطلع والي كسلا المكلف الاستاذ خوجلي حمد عبد الله علي الخطة النهائية لاعمال حج العام 1444 هـجرية.

جاء ذلك لدى لقائه اليوم باللجنة العليا لاعمال الحج برئاسة الاستاذ ماهر الحسين رئيس اللجنة والذي قدم تنويرا شاملا حول الترتيبات الاخيرة المتعلقة بحج العام الحالي فيما يختص بالتفويج والبعثة الادارية واختيار الامراء.

واوضح ماهر ان الاحداث الاخيرة التي تشهدها البلاد انعكست سلبا وبصورة كبيرة على اعمال الحج لهذا العام حيث تقلص عدد الحجاج المقترحين من الولاية من 1182 حاجا وحاجه الي 643 مما يعني تقليص عدد الافواج والامراء والاداريين المصاحبين لبعثة الولاية.

واعرب عن تمناياته ان يكون الحج القادم في وضع افضل وتتاح فيه فرصا اكبر للحجاج.

من جانبه اوضح مقرر اللجنة الدكتور محمد عثمان دقليل ان الظروف الحالية وانعكاسها على الاوضاع العامة مما أدى إلى تقليص عدد الافواج المقترحة بالولاية من 19 فوجا إلى 14 فوجا منها 11 فوجا عبر البحر بدلا عن 17 فوجا و3 افواج للطيران بدلا عن فوجين.

وقال ان اول الافواج عبر الطيران ستغادر في الــ26 من ذو القعدة واخر الافواج سيغادر الولاية في الــ29 من الشهر نفسه.

واضاف دقليل ان هنالك لجنة مكونة من ممثلين لجامعة كسلا وكلية الدراسات الاسلامية وعلماء ومختصين في الامور الشرعية ستقوم باختيار امراء الافواج لهذا العام دون التدخل في عملية الاختيار من قبل لجنة الحج.

وأكد سعيهم في لجنة الحج لتجويد الاداء لتحقيق الامانة والعدالة والشفافية مشيرا إلى انه في الايام المقبلة ستغادر الافواج والبعثة الادارية إلى الاراضي المقدسة، منوها إلى ان الادارة ستقوم بتطبيق المنبر الارشادي حول اداء مناسك الحج غدا للحجاج.

سكاي نيوز

وكاله سونا