تجهيز آليات الحفر والقلابات لتطهير المصارف الرئيسة بمدني





أعلن المهندس أبو بكر عبد الله وزير البنى التحتية بولاية الجزيرة أن أولويات خطة وزارته للمرحلة المقبلة تستهدف تطهير المصارف الرئيسية بمدينة مدني بواسطة هيئة الطرق والجسور بالولاية التي أكملت تجهيز آليات الحفر والقلابات .

وكشف الوزير في تصريح عن جملة من التدابير بالتعاون مع هيئة تطوير المناقل لتفادي ما تعرضت له الولاية الخريف المنصرم بتطهير المصارف الرئيسية لقنوات الري .

ولفت إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد بداية الأعمال الخرسانية لكبري حمدنا بطريق مدني – المناقل بعد تأثره بالحركة الكبيرة التي شهدتها الولاية في الفترة السابقة بتمويل من هيئة تطوير المناقل وإستشارية وزارة الري والموارد المائية.

سكاي نيوز

وكاله سونا