تقاوي ذرة محسنة من الشركة العربية السودانية لمزارعي شرق الجزيرة





جدد المهندس عبد المنعم حسن خليفة المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية بولاية الجزيرة الوزير المكلف إلتزام وزارته بتقديم كافة أنواع الدعم والمساندة لمزارعي القطاعين المطري والمروي لتحقيق الإنتاجية المرجوة من المحاصيل المختلفة لتعزيز الأمن الغذائي للمواطنين في ظل الظروف التي تعيشها البلاد.

وأعلن الوزير لدى لقائه بمكتبه صباح اليوم المهندس بشري حبيب الله مختار مدير إدارة الإرشاد والإعلام الزراعي بالشركة العربية السودانية لإنتاج التقاوي إن الشراكة مع القطاع الخاص تعتبر من الأدوات المهمة لتطوير الإنتاج الزراعي ونقل التقانة الحديثة للمنتجين وعبر عن شكره للشركة ووقفتها مع مزارعي الولاية ومدهم بالتقاوي المحسنة التي من شأنها زيادة الإنتاج وتحسين عائد المنتجين .

من جانبه أعلن حبيب الله دعم الشركة للمزارعين بمحلية شرق الجزيرة بطن من تقاوي الذرة المحسنة من الصنفين “بطانة وأرفع قدمك” مشيراً إلى تنفيذ برنامج توزيع التقاوي وزراعتها بالتعاون مع الإدارة الزراعية بالوزارة ومحلية شرق الجزيرة ، مؤكداً أن التقاوي التي سيتم توزيعها ذات انتاجية عليه تفوق 13 جوال للفدان.

سكاي نيوز

وكاله سونا