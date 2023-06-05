أعلى 38 وظيفة أجراً في مجال التكنولوجيا لعام 2023





المجالات المرتبطة بالتكنولوجيا هي بالتأكيد من أسرع المهن نموا حول العالم، بحيث إن لوظائفها فوائد عديدة من بينها الراتب المرتفع، لدرجة أن الشاب المحترف أو الخريج الجديد أصبح يتمتع بالعديد من الخيارات المثيرة، مثل التدريب التنموي والعملياتي ودورات علوم البيانات والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وغير ذلك.

لكن ما هي المهن الأعلى أجرا في هذه المجالات التكنولوجية؟

بحسب موقع شركة “سيمبلي ليرن” Simplilearn وهي مزودة مهارات رقمية لتمكين المتعلمين في جميع أنحاء العالم، يمكنك الحصول على وظيفة في مجال التكنولوجيا مثل الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا المبتكرة وأقسام تكنولوجيا المعلومات الصغيرة.

لقد فتحت “ثورة المعلومات” العديد من الفرص الوظيفية في مجال تكنولوجيا المعلومات. وتتمثل أهم فائدة لهذه الثورة في القدرة على معالجة وتخزين كميات هائلة من البيانات بسرعة وكفاءة أكبر من أي وقت مضى. وسمحت هذه الميزة للمؤسسات باتخاذ قرارات أكثر استنارة، وتقديم خدمة عملاء أفضل وتحسين الأداء التنظيمي.

ومن المتوقع أن تنمو فرص العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات بنسبة 14% من 2018 إلى 2028، أي أسرع بكثير من المتوسط لجميع المهن، إذ يؤدي الاستخدام المتزايد للأجهزة المحمولة والاعتماد واسع النطاق للحوسبة السحابية والحاجة إلى أمان البيانات إلى هذا النمو.

ووفقا لمؤسسة “باي سكايل” PayScale، يبلغ متوسط الراتب لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات في الولايات المتحدة، مثلا، 76 ألفا و715 دولارا، فيما يكسب مطورو الويب ومسؤولو الشبكات ومهندسو البرمجيات ما متوسطه 70 ألف دولار إلى 90 ألفا سنويا. كما يحقق أعلى 10% من العاملين في هذا المجال أكثر من 120 ألف دولار سنويا.

وتحققت “سيمبلي ليرن” من أفضل وظائف تكنولوجيا المعلومات مدفوعة الأجر في التكنولوجيا لعام 2023.

أما المهن بحسب هامش الرواتب المتداول على مستوى العالم فهي:

1 – مهندس موثوقية الموقع: من 80 ألف دولار إلى 200 ألف.

2 – مدير أمن نظم المعلومات: 153 ألفا و677 دولارا.

3 – مهندس “بلوكتشاين” مبلغ 150 ألف دولار.

4 – عالم البيانات: 150 ألف دولار.

5 – مهندس التطوير والعمليات (DevOps): 140 ألف دولار.

6 – مهندس البيانات الضخمة: 140 ألف دولار.

7 – مهندس المؤسسة: 139 ألفا و700 دولار.

8 – مدير هندسة البرمجيات: 134 ألفا و156 دولارا.

9 – مهندس حلول إنترنت الأشياء: 130 ألف دولار.

10 – مصمم واجهة المستخدم: من 80 ألف دولار إلى 130 ألفا.

11 – مدير عمليات التطوير: من 75 ألف دولار إلى 125 ألفا.

12 – مهندس أمن الشبكات: 120 ألف دولار.

13 – مهندس مستودع البيانات: 120 ألف دولار.

14 – أخصائي أمن تكنولوجيا المعلومات: من 50 ألف دولار إلى 120 ألفا.

15 – مهندس البيانات: 116 ألفا و920 دولارا.

16 – مهندس التطبيقات: 115 ألف دولار.

17 – مهندس برمجيات: 114 ألف دولار.

18 – مطور تطبيقات الجوال: 111 ألفا و468 دولارا.

19 – مهندس الذكاء الاصطناعي: 110 آلاف دولار.

20 – مهندس السحابة: 107 آلاف دولار.

21 – مطور ويب متكامل: 106 آلاف دولار.

22 – مدير المنتج: 100 ألف دولار.

23 – مطور ذكاء الأعمال: 98 ألفا و415 دولارا.

24 – مهندس الأمن السيبراني: 92 ألف دولار.

25 – مدير أمن أنظمة تكنولوجيا المعلومات: 90 ألف دولار.

26 – مطور التطبيق: 85 ألف دولار.

27 – مدير تقنية المعلومات: 85 ألف دولار.

28 – مهندس تصميم الأجهزة: 85 ألف دولار.

29 – محلل أنظمة الكمبيوتر: من 65 ألف دولار إلى 85 ألفا.

30 – مصمم تجربة المستخدم: من 50 ألف دولار إلى 85 ألفا.

31 – مسؤولو أنظمة الشبكات والحاسوب: 84 ألفا و810 دولارات.

32 – محلل التطبيق: من 53 ألف دولار إلى 83 ألفا.

33 – مهندس اختبار البرمجيات: من 60 ألف دولار إلى 80 ألفا.

34 – محلل ذكاء الأعمال: 78 ألفا و419 دولارا.

35 – مبرمج كمبيوتر: 75 ألف دولار.

36 – مهندس الحلول: 75 ألف دولار.

37 – محلل أمن البيانات: 71 ألفا و226 دولارا.

38 – مدير قاعدة البيانات: 58 ألفا و161 دولارا.

سكاي نيوز

العربي الجديد