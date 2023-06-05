والي القضارف يستقبل وزير الزراعة الاتحادي





استقبل والي القضارف المكلف الأستاذ محمد عبدالرحمن محجوب رئيس اللجنة العليا لإنجاز الموسم الزراعي بولايات القطاع المطري بمكتبه ظهر اليوم وزير الزراعة والغابات الاتحادية رئيس مجلس ادارة البنك الزراعي د. أبوبكر عمر البشرى ونائب المدير العام للبنك الزراعي د. عز الدين علي فقيري والمدير العام لوزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بولاية كسلا د. خضر رمضان .

ووقف اللقاء على الخطوات التي تمت في الاعداد لمطلوبات الموسم الزراعي الماثل بتلك الولايات.

وأكد وزير الزراعة الاتحادي اهتمام الوزارة بتقديم كل ما يعين مزارعي الولايات في الدخول للموسم الزراعي مشيرا إلى أهمية تضافر الجهود الرسمية والشعبية من اجل انجاح الموسم الزراعي .

من جانبه حيا والي القضارف المكلف رئيس اللجنة جهود وزارة الزراعة والبنك الزراعي والحكومة الاتحادية والمجهودات التي بذلت لتوفير مطلوبات الموسم من حيث الوقود والتقاوي وغيرها من معينات الموسم الزراعي.

سكاي نيوز

وكاله سونا