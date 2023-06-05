القضارف تتسلم 45 طنا من مركز الملك سلمان للاغاثة





تسلم والي القضارف المكلف الاستاذ محمد عبدالرحمن محجوب صباح اليوم بمقر امانة الحكومة المساعدات المقدمة من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية بالمملكة العربية السعودية للشعب السوداني والبالغة 1080 سلة غذائية تزن 45 طنا عبر منظمة إضافة.

واوضح امين منظمة اضافة بالقضارف الاستاذ مدثر عثمان ان هذه المساعدات تمثل الدفعة الاولى وتستهدف المتأثرين باحداث الخرطوم بمركز الايواء بكل من بلدية القضارف والرهد والفاو بجانب الاسر المستضيفة لهم واعدا بتسيير المزيد من القوافل لتغطية المحليات الاخرى .

من جانبه ابان الاستاذ حمد عبدالوهاب مدير ادارة الطوارئ بمفوضية العون الانسانى الاتحادية ان جسر الاغاثة بدأ بولاية القضارف باعتبارهما من اكثر الولايات تأثرا بتداعيات احداث الخرطوم مشيدا بآلية توزيع المساعدات بالقضارف التي تضم الجهات الرسمية والشعبية لدعم المتضررين من الاحداث .

فيما تقدم والى القضارف المكلف بالشكر لحكومة المملكة العربية السعودية ومساهمتها فى تقديم العون للاسر المحتاجة معلنا الاعداد لنفرة كبرى ونفرات داخلية بالمجتمع لسد احتياجات المتأثرين مجددا امتنانه وتقديره للمبادرات الشعبية والقنصلية الاثيوبية بالقضارف لدورهم فى خدمة الوافدين.

سكاي نيوز

وكاله سونا