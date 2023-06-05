الجزيرة: خطة طوارئ لبسط الأمن ومراقبة الأسواق والتجمعات ومراكز الإيواء





كشف الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف لدي لقائه بمكتبه صباح اليوم الدكتور أحمد حمزة الأمين العام لصندوق رعاية الطلاب الإتحادي عن تنفيذ خطة طوارئ لإدارة الأزمة بالولاية إرتكزت على بسط الأمن ومراقبة الأسواق ومناطق التجمعات ومراكز الإيواء للحد من الظواهر السالبة ومحاربة الجريمة.

ولفت الوالي للجهود الإدارية المبذولة لإستقبال الأسر المتضررة بالأحداث الجارية بالبلاد في 20 موقعاً إلى جانب الخبز إضافة لإستيعاب الكوادر الطبية لإسناد المؤسسات العلاجية بالولاية فضلاً عن منع التهريب.

وثمن الوالي دور الصندوق القومي لدعم الطلاب في فتح الداخليات لإستقبال الأسر .

من جانبه أوضح الأمين العام للصندوق القومي لرعاية الطلاب أن الزيارة للجزيرة ضمن جولة شملت ولايات الشرق بغرض الوقوف علي أوضاع المتأثرين بالحرب مؤكداً أن داخليات الصندوق مؤهلة لاستقبال الأسر وإن أوضاع المستضافين بالداخليات مطمئن.

وقال إن ولاية الجزيرة تحملت العبء الأكبر من النازحين حيث يوجد بمراكز الإيواء بمدني 9736 مواطناً.

سكاي نيوز

وكاله سونا