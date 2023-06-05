حاكم إقليم النيل الأزرق يطمئن على الجرحى والمصابين بالمستشفى العسكري





اطمأن الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق رئيس لجنة الأمن بالإقليم على الأوضاع الصحية للجرحي والمصابين الذين تم إجلائهم لمستشفيات الإقليم بسبب العمليات العسكرية الجارية بالعاصمة الإتحادية بين القوات المسلحة السودانية ومليشيا المتمردين.

جاء ذلك لدى زيارته اليوم للمستشفى العسكري بالدمازين يرافقه اللواء الركن دكتور ربيع عبدالله آدم عبدالله قائد منطقة النيل الأزرق العسكرية والأستاذ عباس عبدالله كارا وزير المالية والتخطيط الإقتصادي والأستاذ جمال ناصر السيد وزير الصحة والأمين العام لحكومة الإقليم .

وكان في إستقبالهم العقيد الركن تيسير حامد قائد الكتيبة الطبية (1328) الدمازين وعدد من قادة العمل العسكري والطبي بالمستشفى .

وأكد الحاكم أن الزيارة تهدف للوقوف على الأوضاع الصحية لجرحى العمليات العسكرية الذين تم إجلائهم لمستشفيات الإقليم ، مؤكداً جاهزية المرافق الصحية والطبية بالإقليم لإستقبال كافة مصابي العمليات العسكرية التي تدور بالعاصمة.

وأعرب عن أمله في إيقاف نزيف الدم بسبب الحرب المفروضة على البلاد بأيادى أجنبية، مثمنا تضحيات الجرحى الذين يزودون في ساحات الفداء دفاعا عن الوطن والمواطنين .

وجدد وقفة حكومة الإقليم خلف القوات المسلحة بإعتبارها الجيش الوطني الذي لا بديل له في كافة الظروف وحيا تضحيات الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن ،وأعرب عن أمنياته بعاجل الشفاء للمصابين والعودة للمفقودين .

وزير الصحة بالإقليم أعلن جاهزية المرافق الطبية لإستقبال كافة مصابي العمليات العسكرية عبر اللجنة العليا وذلك إنفاذاً لتوجيهات السيد حاكم الإقليم وترجمةً لشعارات التلاحم بين الشعب وقواته المسلحة.

سكاي نيوز

وكاله سونا