اللجنة العليا للعمل الإنساني بالنيل الأزرق تتفقد أوضاع اللاجئين بودالماحي





تفقدت اللجنة العليا للعمل الانساني بإقليم النيل الازرق برئاسة الأستاذ عبدالغني دقيس خليفة محافظ شؤون الرئاسة رئيس اللجنة اليوم مجمل الأوضاع بمعسكر اللاجئين بالمدينة (6) بمحافظة ود الماحي.

وتضم اللجنة الأستاذ محجوب الشيخ الخليفة محافظ ود الماحي والأستاذ رمضان يس حمد مفوض العون الانساني بجانب الأستاذ الجيلي الشريف الهندي معتمد شؤون اللاجئين بالإقليم ووفد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مكتب الدمازين ورافق اللجنة أعضاء لجنة أمن محافظة ود الماحي ، وكان في استقبالهم ادارة وشيوخ المعسكر.

و في تصريح أوضح الأستاذ عبدالغني دقيس خليفة رئيس الوفد إن الهدف من زيارة معسكر اللاجئين جاء انفاذا لموجهات الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق المعنية بالوقوف على اوضاع اللاجئين القادمين من إقليم بني شنقول قمز الإثيوبي وتنويرهم بالظروف المحيطة والأوضاع التي يمر بها السودان والتي أدت إلى اجلاء الأجانب واحاطة اللاجئين بمآلات الأوضاع إثر توقف دعم المنظمات العالمية ووكالات الامم المتحدة وانعكاساته على الخدمات المقدمة للاجئين من دول الجوار.

وتم أيضا التنوير برؤية حكومة إقليم النيل الأزرق لمعالجة الوضع الراهن.

وقال دقيس إن حكومة إقليم النيل الازرق رحبت بكافة اللاجئين وقدمت كل التسهيلات لانسياب العون الانساني بمعسكرات اللاجئين وانها ملتزمة بالمعاهدات والمواثيق الدولية التي تكفل حقوق اللاجئين إلا أن الأوضاع الراهنة تتطلب اتخاذ جملة من التدابير والتعاون بين حكومتي اقليم النيل الازرق واقليم بني شنقول قمز الاثيوبي والجهات ذات الصلة لتوفيق اوضاع اللاجئين في ظل الظروف الماثلة.

وثمن دقيس إشادة حكومة اقليم بني شنقول قمز الاثيوبي بحكومة النيل الازرق لوقفتها ورعايتها للاجئين طوال الفترة الماضية مشيرا إلى أن حكومة الإقليم تسلمت مذكرة شيوخ معسكر اللاجئين وتفهمت رغبتهم الاكيدة للعودة إلى الوطن لضمان خدمات الغذاء والرعاية الصحية .

وناشد كافة الذين أبدوا الرغبة للعودة للالتزام بالاجراءات والضوابط التي تنظم عملية العودة الطوعية ووجه إدارة وشيوخ المعسكر للتعاون مع اللجان المختصة .

وجدد دقيس التزام حكومة النيل الازرق بتقديم الخدمات للاجئين الذين ابدوا الرغبة للبقاء بمعسكر المدينة 6 بمحافظة ود الماحي وأنهم سيجدوا العون والسند.

سكاي نيوز

وكاله سونا