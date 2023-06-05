بادي يستمع لتنوير حول الأراضي الزراعية بمناطق بوط





إستعراض الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق لدى لقائه بأمانة الحكومة بوفد القيادات الأهلية بمناطق بوط حاضرة محافظة التضامن برئاسة العمدة النعيم علي النعيم.

حيث تم اللقاء بحضور الأستاذ ميرغني مكي ميرغني الأمين العام لحكومة الإقليم وذلك لتقديم تنوير حول القضايا ذات الصلة بالأراضي الزراعية بالمنطقة.

وأوضح الأمين العام لحكومة الإقليم أن الوفد قدم التهنئة للسيد الحاكم بمناسبة إختيار الفريق مالك عقار أير نائباً لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي، موضحاً أن اللقاء إستعرض القضايا المتعلقة بالأراضي الزراعية بمنطقة بوط،.

وأضاف أن الحاكم أعرب عن ترحيبه بالوفد بقيادة العمدة النعيم علي النعيم، مضيفاً أن الحاكم وعد بإتخاذ الخطوات الكفيلة بمعالجة قضايا الأراضي الزراعية التي تهم قيادات وقواعد الإدارة الأهلية بمناطق بوط.

سكاي نيوز

وكاله سونا