معاناة السودانيين في حلفا .. الماء والغذاء والصحة واستغلال التجار





مع لجوء مجموعات كبيرة من السودانيين والجنسيات المقيمة بالسودان والفرار من بلدهم في محاولة للبحث عن حياة أفضل في الخارج. كان الخيار نحو الحدود الشمالية للسودان مع مصر، حيث يوجد معبر حلفا الحدودي.

عندما وصل هؤلاء النازحين إلى معبر حلفا الحدودي، كانوا يعانون بشدة من نقص الطعام والمياه والرعاية الصحية. كثير منهم كانوا يأكلون ما يجدونه في الطريق من أكل غير صحي، ويشربون مياها غير نظيفة، مما أدى إلى إصابتهم بالعديد من الأمراض مع وجود حالات من الوفيات.

ومع انتشار النازحين في المنطقة، بدأ التجار في استغلالهم ورفع أسعار السلع والمواد الغذائية والمياه إلى مستويات غير معقولة، مما جعل النازحين يعانون بشدة من الفقر والحاجة.

وبحسب رصد “كوش نيوز” وعلى الرغم من جهود الحكومة المصرية والمنظمات الإنسانية المحلية لتوفير الرعاية اللازمة للنازحين – ممن يتيسر لهم العبور إلى الجانب المصري – فإن الوضع لا يزال صعبًا للغاية، ويصعب على النازحين العثور على العناية الطبية والغذاء والمأوى الآمن.

وبالرغم من كل هذه المعاناة والصعوبات التي يواجهونها، فإن النازحين لا يزالون يحاولون الوصول إلى مصر، حيث يأملون في العثور على المساعدة والرعاية التي يحتاجونها للنجاة والعيش بكرامة وأمان، وسط صمت تام من الجهات السودانية.