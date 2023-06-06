امانة الحج بولاية الخرطوم تعلن ترتيبات تفويج حجاج ولاية الخرطوم





أعلنت الأمانة الحج والعمرة بولاية الخرطوم ان الأمانة لن تتوقف عن بذل جهودها في تيسير ترتيبات حجاج هذا العام ١٤٤٤هجرية الا انه لظروف الولاية الحالية تضع الأمانة ترتيبات محددة في النقاط الاتية:

وفيما يلي نص التعميم التوضيح للامانة :

بسم الله الرحمن الرحيم

ولاية الخرطوم

أمانة الحج والعمرة

تعلمون الأحداث المؤسفة التي تمر بها ولاية الخرطوم هذه الأيام، نسأل الله أن تتجاوز بلادنا هذه المحنة قريبا وأن يعم السلام والأمان ربوع الولاية وكل أجزاء بلادنا الحبيبة.

برغم هذه الأحداث المؤسفة فإن أمانة الحج والعمرة بولاية الخرطوم لم تتوقف عن بذل كل جهودها لتيسير أمر حجاج ولاية الخرطوم لموسم حج هذا العام ١٤٤٤ه‍ وتكملة اجراءاتهم ليتمكنوا من أداء الفريضة رغم تشتتهم في عدد من ولايات السودان وخارجه.

وحيث أن الأصل في أعمال الحج كما جرت العادة سنويا أن يتم تفويج حجاج الخرطوم المغادرين جوا عبر مطار الخرطوم ، لكن توقف حركة الملاحه الجوية بمطار الخرطوم جعل التفويج للحجاج هذا العام يتم عبر مطار بورتسودان مما سيضع عبء مالي إضافي هو تكلفة ترحيل الحاج برا إلى بورتسودان في ظل الظروف الحالية وهو ما لم يكن في الحسبان حين تحديد التكلفة الكلية للحج هذا العام. وعليه سيتحمل حجاج ولاية الخرطوم هذا العام تكلفة ترحيلهم برا من محل إقامتهم الحالية الي بورتسودان .

ستتولى امانه الحج والعمرة بالولاية تنسيق تجميع الحجاج في نقاط معلومة داخل الولاية حسب توزيعات سكن الحجاج وترتيبات توقيتات تحركاتهم لضمان وصولهم في زمن مناسب لبورتسودان ومن ثم المطار وفقا لجداول التفويج .

كما تعلن أمانة الحج والعمرة بولاية الخرطوم التزامها بإسترداد تكلفة زى الحجاج بعد انتهاء موسم الحج لكل حجاج الولاية نظرا لتوقف الأنظمة المالية بالبنوك حاليا.

ختاما، تعتذر أمانة الحج والعمرة بولاية الخرطوم عن كل تقصير يحدث نتيجة الظروف الحالية وتدعو الله لحجاج ولاية الخرطوم أن يتمم الله لهم حجهم هذا العام، وأن يعودوا إلى بلادهم بحج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور.

سكاي نيوز

وكاله سونا