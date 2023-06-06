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رئيس مجلس السيادة يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية السعودي
تلقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم إتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود .
وأكد رئيس مجلس السيادة من خلال الإتصال الهاتفي ضرورة إلتزام المتمردون بالخروج من المستشفيات والمراكز الخدمية ومنازل المواطنين واخلاء الجرحى وفتح مسارات تقديم المساعدات الإنسانية حتى يحقق منبر جدة نجاحه .
وشكر رئيس مجلس السيادة وزير الخارجية السعودي والمملكة العربية السعودية وتاكيد الثقة في منبر جدة بما يقود إلى سلام مستدام .
سكاي نيوز
وكاله سونا
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