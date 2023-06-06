والي كسلا يدعو حجاج الولاية للدعاء والتضرع من أجل البلاد





دعا والي كسلا المكلف الاستاذ خوجلي حمد عبد الله حجاج الولاية الذين وقع عليهم الاختيار لاداء مناسك الحج هذا العام للدعاء والتضرع لنصرة القوات المسلحة وان يعم الامن والاستقرار كافة ربوع البلاد.

واشاد الوالي لدى مخاطبته الحجاج المستهدفين بالمنبر الارشادي الدعوي الذي نظمته امانة الحج والعمرة بالولاية للحجاج ــ اشاد بجهود اللجنة العليا لاعمال الحج وماقامت به من اعمال تجاه حجاج الولاية رغم الظروف التي تمر بها البلاد.

وهنا الوالي الذين وقع عليهم الاختيار لاداء المناسك مطالبا بعثة الولاية للحج بان يقدموا النموذج الذي يعكس رقي الشعب السوداني وصفاته المعهودة عامة واهل ولاية كسلا بصفة خاصة .

كما طالب الوالي هيئة الحج والعمرة باعطاء الاولوية للذين تقدموا لاداء المناسك وحالت الظروف دون القيام بالامر.

من جانبه اوضح رئيس اللجنة العليا لاعمال الحج الاستاذ ماهر الحسن انهم في اللجنة حرصوا على تنفيذ المهام بشفافية ووضوح تقربا إلى الله تعالي و قال ان اعمال الحج لهذا العام تاتي في ظل ظروف استثنائية ادت إلى تقليص حجاج الولاية إلى (642) من الحصة المقرره البالغة (912) فرصة بالاضافة إلى اعلان قبول كافة المتقدمين لاداء المناسك الذين بلغ عددهم (1182) متقدما.

واشاد ماهر بجهود كافة اعضاء اللجنة ومابذلوه من جهد من اجل راحة حجاج بيت الله الحرام.

واوضح الدكتور محمد عثمان دقليل امين امانة الحج والعمرة مقرر اللجنة ان الظروف الاستثائية التي مرت بها البلاد ادت إلى تخفيض عدد افواج الولاية من 19 فوجا إلى 14 فوجا منه 11 فوجا عبر البحر و3 افواج عبر الطيران وستغادر الولاية خلال الايام القادمة.

وطالب الحجاج بالاستعداد ووضع ترتيباتها إلى حين اعلان التفويج بالاضافة إلى ممارسة (المشي) واخذ مايكفيهم من علاجات خاصة اصحاب الامراض المزمنة.

وقدم دقليل شكره وتقديره لحكومة الولاية على تعاونها ودعمها لتسهيل اجراءات الحجاج وعمل اللجنة وصولا إلى آخر المراحل مقارنة مع ولايات أخرى.

سكاي نيوز

وكاله سونا