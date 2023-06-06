ترتيبات لتوفير الامن الغذائي بزراعة سبعة ملايين فدان





أعلنت حكومة ولاية القضارف عن زراعة سبعة ملايين فدان للموسم الزراعي الجديد بالتركيز على محاصيل الامن الغذائي الذرة والدخن والمحاصيل النقدية الاخرى كزهرة الشمس والفول السوداني والسمسم وحب البطيخ .

وكشف المهندس عمر أحمد محمد البشير مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية في تصريح إستعداد الوزارة للموسم الزراعي الماثل مشيرا لتخصيص مساحة خمسة ملايين فدان للامن الغذائي تشمل (٤.٥) مليون فدان ذرة و(٥٠٠) الف فدان للدخول وزيادة مساحة محصول السمسم إلى مليون فدان هذا العام بعد اختفاء مرض الهاموش فضلا عن تخصيص مليون فدان لمحاصيل القطن المطري وزهرة الشمس والفول السوداني .

وأشار سيادته الى رفع وزارته لكافة احتياجات الولاية من مدخلات الإنتاج للموسم الزراعي الجديد وشملت (٢١) مليون جالون جازولين لكافة مراحل الزراعة بجانب التقاوى المحسنة والمبيدات الحشائشية والاسمدة واعلان البنك الزراعى الالتزام بتمويل مساحة (٣.٥) مليون فدان هذا الموسم فيما يتولى بنك النيل تمويل بقية المساحات الاخرى لتبدأ عمليات التمويل عقب اعلان سعر السلم مباشرة.

وقال إن البلاد تعول كثيراً على ولاية القضارف لتأمين الغذاء للسودان في ظل الظروف التي تمر بها البلاد داعيا المالية الاتحادية لتحويل كافة الدعومات الخارجية للزراعة بالبلاد. وأكد مدير عام وزارة الإنتاج جاهزية الوزارة لتقديم الدعم الفني لكافة المزارعين من خلال انتشار المهندسين الزراعيين في كافة المناطق الزراعية ولاسيما في مجالات نقل التقانة واستخدامات المبيدات.

و قال مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية عمر أحمد محمد البشير ان الموافقة على رهن المشاريع الزراعية لعمليات التمويل هذا العام ستزيد من نسبة وحجم التمويل بالقضارف مشيرا الى ان التمويل خلال العام الماضي بلغ (٤٩) مليار فيما تم رفع التمويل المطلوب هذا العام إلى (١٠٠) مليار .

واشاد بالخطوة التي اتخذها البنك الزراعي في تمويل المعسرين بهدف إدخالها لدائرة الإنتاج وتأجيل الديون للعام القادم ودعا المزارعين لضرورة اتباع الحزم التقنية الموصى بها من قبل هيئة البحوث الزراعية من الحرث وحتى الحصاد آليا لزيادة انتاجية الفدان وتقليل التكلفة.

سكاي نيوز

وكاله سونا