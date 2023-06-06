مدير التأمين الصحى بالجزيرة يشدد على ترشيد وحسن إدارة الموارد





وجه دكتور فخر الدين علي يس مدير صندوق التأمين الصحي فرع ولاية الجزيرة الوحدات التنفيذية بالمحليات بحصر المرافق العاملة في تقديم خدمة التأمين الصحي.

وشدد لدى ترأسه بمكتبه صباح اليوم الإجتماع الدوري للإدارات والوحدات التنفيذية على ضرورة ترشيد وحسن إدارة الموارد ومضاعفة الجهود وتجويد الخدمات للمشتركين خاصة القادمين من الخرطوم .

و بحث الاجتماع السبل الكفيلة لتقوية آليات الشراكة مع إدارات الشؤون الصحية بالمحليات ورفع مستوي التنسيق مع المؤسسات الصحية على المستوى المحلي وتكامل الأدوار لتقديم أفضل الخدمات الصحية في ظل هذه الظروف التي تعاني منها الولاية وأمن على ضرورة الإستفادة من كافة الخدمات و الأدوية المجانية لخدمة أكبر عدد من المستهدفين.

سكاي نيوز

وكاله سونا