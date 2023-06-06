السفير دفع الله يبحث مع الخارجية المصرية العلاقات المشتركة وتسهيل حركة المعابر





إلتقى سعادة السفير دفع الله الحاج علي المبعوث الخاص للسيد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي والوفد المرافق له صباح اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023 بمقر وزارة الخارجية المصرية بسعادة السفير حمدي لوز نائب وزير الخارجية وبحضور السفير حسام عيسى مساعد وزير الخارجية.

حيث بحث اللقاء جميع أوجه التعاون الثنائي بين البلدين وتم التأكيد على تعزيز الإستمرار والتعاون الاستراتيجي المشترك في هذه الظروف التي يمر بها السودان ولمساعدته في تجاوز هذه الأزمة في أسرع وقت بما يعيد الأمن والإستقرار في البلاد .

وبحث الاجتماع الصعوبات التي تواجه المواطنين السودانيين العابرين إلى جمهورية مصر والترتيبات المصرية في المعابر لتسهيل حركة العابرين.

وأكد السيد السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية أنهم سيعملون على تذليل جميع ما يواجهه السودانيين في المعابر وعبر عن وقوف مصر ومساندتها للسودان في كل ما يهمه.

ثمن المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة الدور المصري بقيادة فخامة الرئيس السيسي في دعم السودان وقدم الشكر للقيادة المصرية وللشعب المصري الشقيق في هذا الظرف الدقيق.

سكاي نيوز

وكاله سونا