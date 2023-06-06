غرفة عمليات طوارئ الخريف بالشمالية تستعرض مهام واختصاصات الغرفة





عقدت غرفة عمليات طواريء الخريف والفيضانات والسيول والامطار بالولاية الشمالية إجتماعا اليوم بمباني وزارة البني التحتية والتنمية العمرانية برئاسة المدير العام لوزارة البني التحتية والتنمية العمرانية رئيس الغرفة المهندس خالد موسي علي موسي.

وإستعرض الاجتماع مهام واختصاصات غرفة طواريء الخريف والمتمثلة في قيادة عمليات غرفة طواريء الخريف على مستوى الولاية أثناء وقوع الكارثة والعمل على ايقافها وتقليل الاضرار الناجمة عنها من خلال تنفيذ الخطط المسبقة وحصر كل أنواع الكوارث بمختلف درجاتها داخل الولاية ووضع دليل ينظم العمل والاجراءات التي تتبعها كل الوحدات المشاركة في أعمال الدفاع المدني وتأمين الاتصال من وإلى الغرفة وتحديد إحتياجات عمليات الدفاع المدني وتحديد دور المتطوعين في كل كارثة للاستفادة منهم وطريقة الاستدعاء ورصد المعلومات عن المناطق المتأثرة بالكارثة ومتابعة الوضع والتقييم الدائم له حتى نهاية الكارثة وتقدير الموقف عاجلا والتوصية للجهات المختصة والوصول الفوري لمكان الكارثة والعمل على وقفها ومنع إنتشارها وإستنفار كل الفرق والوحدات المتخصصة لدرء الكارثة وتنبيه المواطنين بأخطار الكارثة ودراسة أسباب حدوثها وتحليل المعلومات والعمل فورا على إعادة الحياة إلى مجراها الطبيعي ومتابعة أعمال التنفيذ والاشراف على الجسور والمجاري المائية بالتنسيق مع غرف المحليات وتشكيل غرف طواريء الخريف بالمحليات برئاسة المديرين التنفيذيين ورفع تقارير دورية للجنة العليا.

وأكدت مديرة قوات الدفاع المدني بالانابة مقررة غرفة عمليات طواريء الخريف بالشمالية المقدم شرطة مي عثمان في تصريح أن الاجتماع ناقش كل التحديات والمطلوبات الأساسية ورفع خطة متكاملة تتضمن جميع الاحتياجات لوالي الولاية الشمالية الاستاذ الباقر احمد علي عبر المدير العام لوزارة البني التحتية والتنمية العمرانية رئيس الغرفة وذلك حتي يتثني لاعضاء الغرفة تنفيذ مهامها بالصورة المطلوبة.

وأشارت الي أن الاجتماع شدد علي ضرورة تجاوز كافة سلبيات خريف العام الماضي وأضافت أن هنالك أتيام تقوم بعمل مسح شامل لمناطق الهشاشة بالولاية الشمالية ورفع تقارير بذلك ومن ثم إجراء المعالجات اللازمة.

سكاي نيوز

وكاله سونا