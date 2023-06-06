إجازة مخططات إستثمارية وتجارية جديدة بمدني





بحثت اللجنة التنسيقية المشتركة بين وزارة التخطيط العمراني بولايه الجزيرة ومحلية مدني الكبرى في إجتماعها صباح اليوم برئاسة الأستاذ عاصم محمد محمد صالح المدير التنفيذي لمحلية مدني جملة من الخطط التخطيطية التي أعدت حولها تقارير ميدانية ودراسات من ذوي الإختصاص لتستوعب الرؤية الكلية للتخطيط وموجهات حكومة الولاية .

وأجازت اللجنة عددا من المخططات الجديدة في السوق الشعبي ومربع 26 بشرق النيل توطئة لرفعها للجنة التخطيط الولائية لإجازتها.

من جانبه شدد المدير التنفيذي على ضرورة الإسراع في إجازة المشاريع المقترحة حتى تتمكن المحلية من النظر في الطلبات المقدمة من رجال الأعمال والرأسمالية من القادمين من الخرطوم لتحريك الإقتصاد .

فيما أكد المهندس الهادي أحمد المنصور مساعد مدير عام وزارة التخطيط العمراني أهمية وضع خطة إستثمارية واضحة تحدد الإحتياجات .

وعدد المهندس مرتضى إبراهيم نائب مدير إدارة التخطيط مهام ودور لجنة التخطيط في إعداد السياسات العامة للتخطيط والإسكان وتخصيص وإستخدام الأراضي في تناسب وتكامل مع خطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية .

وأمن الإجتماع على ضرورة التنسيق بين الوزارة والمحلية لإقامة مشاريع إستثمارية تخدم المواطن والمحلية والولاية.

سكاي نيوز

وكاله سونا