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لجنة الإسناد الشعبي بالدامر توزع ألف سلة غذائية

2023/06/06
الدامر صيدليه

قامت لجنة الإسناد الشعبي لدعم القوات المسلحة بمحلية الدامر بتوزيع عدد ألف سلة غذائية لدعم الاسر المتأثرة بالحرب من ولاية الخرطوم.

واشاد الاستاذ عثمان محمد عثمان المدير التنفيذي لمحلية الدامر باسهامات اللجنة ودعمها المتواصل للاسر العائدة من ولاية الخرطوم.

واعرب عن شكره وتقديره للتعاون المستمر والمبادرات الإنسانية لمجتمع محلية الدامر في دعم الاسر المتاثرة من الحرب واسناد القوات المسلحة ودعمها بالقوافل .

وأكد أن محليته تضطلع بادوارها كاملة تجاه ايواء ودعم الاسر المتأثرة بالحرب والعمل على استقرارها.

سكاي نيوز
وكاله سونا

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