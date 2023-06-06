والي النيل الابيض يطلع على إجراءات حجاج بيت الله





إطلع الأستاذ عمر الخليفة عبدالله والي ولاية النيل الأبيض المكلف على الترتيبات الادارية والفنية لاجراءات حجاج ولاية النيل الأبيض لتفويج وحجاج ولاية الخرطوم المقيمين بالنيل الأبيض .

جاء ذلك لدى زيارته اليوم لأمانة الحج والعمرة بالولاية بكوستي برفقه العقيد عبدالحفيظ نائب مدير المخابرات الوطني بالولاية.

واستمع الوالي لشرح مفصل من العاملين بالحج والعمره والغرفة الخاصه بحجاج ولاية الخرطوم عن إكتمال إجراءات السداد وتوفيق أوضاع حجاج ولاية الخرطوم الموجودين بالولايه .

ولدى مخاطبته ختام الدورة التدريبية لحجاج ولاية النيل الابيض والخرطوم التي نظمتها أمانة الإرشاد والدعوة بأمانة الحج والعمرة في فقه ومناسك الحج ( نظري، عملي ) والتي إستمرت لمدة ثلاثة أيام ، قال والي النيل الابيض انه مطمئن تماما للإجراءات التي تقوم بها أمانة الحج والعمرة غرفة عمليات حجاج ولاية الخرطوم التي تم تكوينها بقرار من الوالي لتسهيل وتبسيط الإجراءات لحجاج الخرطوم الذين تأثرو بالحرب الدائرة هناك وتخفيف وطأة الحرب عليهم لتكملة ترتيبات الحج لهم بالتنسيق مع الامانة العامة للحج والعمرة

واوصي الوالي لحجاج بالالتزام بتوصيات امانة الحج والعمرة واتباع تعليمات امراء الأفواج والدعاء للسودان بالامن والاستقرار والرخاء

وفي ذات السياق اكد الدكتور فتحي مهدي احمد الامين العام للحج والعمرة بولاية النيل الابيض إكتمال إجراءات الحج بالنيل الأبيض والوافدين من ولاية الخرطوم المتواجدين بالولاية و حجاج ولاية النيل الأبيض وان العمل يجري حاليا لبناء الأفواج وان عمليات تفويج الحجاج ستبدأ بعد يوم ٢٥ ذو القعدة من النيل الأبيض إلى بورتسودان ومنها للأراضي المقدسة عبر الطيران والبحر .

وقال إن هذه الدورة تهدف لتعليم الحجاج مناسك الحج بالصورة الصحيحة بمشاركة عدد من المشائخ والعلماء مشيرا إلى ان ادارته عكفت في الأيام الماضية على إنزال قرار الوالي الخاص بغرفة عمليات حجاج ولاية الخرطوم المتاثرين بالاحداث الامنية الجارية هناك لارض الواقع بمتابعة دقيقه من الوالي وبتوجيه من أجل اسراع وتيرة اكمال اجراءات الحجاج المتاثرين بهذه الحرب من ولاية الخرطوم والولايات الاخرى وبعث برسالة اطمئنان لجميع الحجاج بان اجراءات السكن والاعاشة في السودان والأراضي المقدسة قد تم الترتيب لها بالصورة المطلوبة

من جانبه أوضح الشيخ حمدان عوض الله امين الإرشاد والدعوة بأمانة الحج والعمرة بالنيل الأبيض ان الدورة خصصت اليومين الأول والثاني للدورة لجميع الحجاج رجال ونساء واليوم الاخير للدورة تم تخصيصه لفقه المرأه، مضيفا أن المحاضرات التي قدمت تناولت فقه الحج والمناسك وآداب زيارة الحرم النبوي الشريف وسلوك الحاج ، كما تم تدريب الحجاج عمليا على مجسم الكعبه وشرح خطوات الإحرام والطواف والسعي.

سكاي نيوز

وكاله سونا