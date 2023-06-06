الشمالية: ترتيبات لتقديم الدعم النفسي للقادمين من ولاية الخرطوم





بحث الامين العام للمجلس الاعلي للشباب والرياضة الوزير المكلف بالولاية الشمالية الاستاذ نزار محمد عبد الجبار بمكتبه اليوم مع الاختصاصي النفسي الدكتور بشير الياس الترتيبات اللازمة لتقديم خدمات الدعم النفسي للمتأثرين من الحرب الدائرة الآن بين القوات المسلحة ومليشيا الدعم السريع والذين قدموا من ولاية الخرطوم وبعض الولايات للولاية الشمالية المتواجدين بعدد من مراكز الايواء بمدينة دنقلا.

وأكد الامين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة الوزير المكلف في تصريح لسونا برنامج خدمات الدعم النفسي للمتأثرين يأتي ضمن جهود المجلس وتعاونه مع الجهات المختلفة لتقديم المساعدات الانسانية للقادمين للولاية بمراكز الايواء.

وأشار إلى أن المجلس يقوم الآن بعمل كبير في مجال تقديم الوجبات الغذائية وبعض المواد العينية للذين يتواجدون بمراكز الايواء المختلفة واضاف أنه قام بزيارات لها بهدف الاطمئنان على أحوالهم ومعرفة إحتياجاتهم ومشاكلهم والسعي لايجاد الحلول لها بالتنسيق مع عدد من الجهات ذات الصلة.

وأشاد بمجهودات المبادرات الشبابية والشعبية وإستضافة الذين قدموا للولاية الشمالية ومد يد العون والمساعدة لهم في مشهد جسد قيم التكافل والتراحم والترابط بين أبناء الوطن الواحد وقال إن المجلس قام بتوزيع إستبيانات بمراكز الايواء بهدف تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة وتنمية مهارات القادمين في شتي المجالات خاصة توفير فرص عمل لهم.

من جانبه أكد الاختصاصي النفسي الدكتور بشير الياس تعاونه التام مع المجلس الأعلى للشباب والرياضة وكافة مؤسسات الولاية لتوفير خدمات الدعم النفسي بعدد من مراكز الايواء وتخفيف حجم المعاناة عن الذين خرجوا من ديارهم بسبب ظروف الحرب بالتركيز علي شريحة الشباب بأعتبارهم حاضر ومستقبل البلاد والاستفادة من طاقاتهم وتنمية قدراتهم ومواهبهم وتطويرها.

سكاي نيوز

وكاله سونا