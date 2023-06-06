إكتمال المرحلة الأولى لمستشفى التأمين الصحي للعيون بمدني





وقف وفد بنك الإدخار للتنمية الإجتماعية صباح اليوم على سير العمل في تشييد مستشفى طب وجراحة العيون والمركز التشخيصي التابع للصندوق القومي التأمين الصحي فرع ولاية الجزيرة بمدينة مدني الممول من بنك الإدخار بحضور المهندس منتصر إبراهيم بابكر مدير عام شركة المنتصر للتشييد المقاول المنفذ للمشروع والجهود الجارية لإكتمال المرحلة الأولى .

من جانبه ثمن الأستاذ أمير يحي هارون المشرف على المشروع دور البنك في تنفيذ المشروع وتذليل العقبات التي تعترض الأداء موضحاً الأثر الإجتماعي للمشروع في توفير العلاج المتطور لمرضى العيون وطالبي التشخيص، متوقعاً سداد الدفع الثانية من التمويل خلال الأسبوع القادم لضمان إكتمال العمل في الوقت المحدد .

وعبر عن إشادته بتنفيذ المباني وفق أحدث المعايير العالمية رغم تحديات الظرف الأمني وزيادة الأسعار .

فيما إستعرض المقاول المنفذ تفاصيل مرحلة حفريات الاساسات وصولا لإكمال الطابق الأرضي منتصف الأسبوع القادم كما ثمن المهندس عامر عابدين ممثل وزارة التخطيط العمراني إستشاري المشروع التنفيذ وفق المعايير العالمية في التشييد موضحاً أن كافة المراحل تمت وفقا لجداول الكميات والمواقيت معلناً إصدار شهادة إنجاز المرحلة الأولى الأسبوع القادم .

وأشادت مديرة الفرع الرئيسي للبنك الممول للمشروع بإدارة التأمين الصحي والشركة المنفذة بالجهد الكبير في التشييد بالدقة والشفافية والإلتزام بالجداول الزمنية مؤكدة إلتزام البنك بسداد الدفعة الثانية من كلفة التمويل برغم التحديات لتحقيق أهداف البنك الإجتماعية تجاه المواطنين ومرضى العيون.

سكاي نيوز

وكاله سونا