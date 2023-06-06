ترتيبات لنقل 300 طفلا من دار المايقوما لمدني





قال الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف لدى تفقده صباح اليوم سير العمل لإعادة تأهيل المدينة الإجتماعية بمدني لإستقبال أطفال دار المايقوما و أكد إهتمام حكومات ولايات الخرطوم والجزيرة والقضارف بالأطفال فاقدي السند .

و حيا جهود منظمة اليونسيف في إعادة تأهيل المدينة الإجتماعية بمدني لإستقبال أطفال دار المايقوما مناشداً مواطني الجزيرة لتقديم المساعدات الإنسانية للأطفال وأعلن عن ترحيل بعض المتأثرين بالحرب لولاياتهم حسب رغباتهم مجدداً فخره وإعزازه بمواطني الجزيرة لإستقبالهم الأسر المتأثرة بالحرب.

من جانبه حيا الأستاذ صديق حسن فريني مدير عام وزارة التنمية الإجتماعية بولاية الخرطوم جهود حكومة ولاية الجزيرة ومنظمة اليونسيف في تهيئة الظروف لإستقبال الأطفال.

وأشار للترتيبات الجارية بين حكومة ولاية الخرطوم و الصليب الأحمر واليونسيف لترحيل أطفال المايقوما عبر ممرات آمنة لولاية الجزيرة.

فيما أكد الأستاذ فتح الرحمن محمد أحمد مدير عام وزارة الرعاية والتنمية الإجتماعية بولاية الجزيرة إستمرار العمل لإعادة تأهيل المدينة الاجتماعية لإستقبال أطفال دار المايقوما ودار الأمل بمدني برعاية موحدة متوقعاً إكتمال التجهيزات نهاية الأسبوع الجاري.

وأكدت الأستاذة زينب أبو جودة مدير دار المايقوما إكتمال الترتيبات الفنية لنقل 300 طفلاً تتراوح أعمارهم من شهر إلى 10 سنوات للمدينة الإجتماعية بمدني.

وأعربت عن شكرها وتقديرها لحكومة ولاية الجزيرة للإهتمام المتعاظم بأطفال المايقوما كما ثمنت دور منظمة اليونسيف والصليب الأحمر في المساعدات للدار.

سكاي نيوز

وكاله سونا