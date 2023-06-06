والي الشمالية يستقبل أمين عام ديوان الزكاة





إستقبل والي الولاية الشمالية الاستاذ الباقر احمد علي بمكتبه اليوم الامين العام لديوان الزكاة الاتحادي الاستاذ إبراهيم موسي.

و قدم والي الولاية الشمالية شرحا مفصلا حول مجمل الاوضاع بالولاية في ظل الظروف الامنية الاستثنائية التي تمر بها البلاد وجهود الولاية فيما يلي إستضافة الذين قدموا من ولاية الخرطوم وبعض الولايات للولاية الشمالية بسبب الحرب وتقديم المساعدات الانسانية لهم بمراكز الايواء المختلفة فضلا عن مجهودات الولاية الشمالية واللجنة العليا للاستنفار و دعم القوات المسلحة و معالجة أوضاع العالقين بوادي حلفا.

من جهته أشاد الامين العام لديوان الزكاة بالجهود الكبيرة التي بذلتها حكومة الولاية الشمالية تجاه الذين قدموا للولاية بسبب الظروف الامنية الاستثنائية التي تمر بها البلاد بالرغم من شح الامكانيات، وأكد دعم ومساندة الديوان لمجهودات الولاية بعدد من المواد العينية لمراكز الايواء المختلفة.

سكاي نيوز

وكاله سونا