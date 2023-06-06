الجامعة العربية تتبنى المبادرة الوطنية لحل الأزمة السودانية





أعلن السفير زيد الصبان مدير إدارة السودان بالجامعة العربية، مباركة الجامعة ودعمها للمبادرة الوطنية لحل الأزمة السودانية التي يقودها قامات من أهل السودان يعبرون عن تنوع وتباين وثراء هذا البلد العظيم.

جاء ذلك لدى إستقباله ظهر اليوم ممثلين للمبادرة في مقر الجامعة بالقاهرة برئاسة السفير علي يوسف والأستاذ جمال عنقرة الناطق الرسمي بإسم المبادرة والدكتورة اشراقة سيد محمود والسيد محمد حامد عضو اتحاد اصحاب العمل السوداني والدكتور محمد مصطفى الياقوتي المناوب لهيئة علماء السودان.

وأشاد السفير الصبان بورقة المفاهيم الأساسية للمبادرة، ووصفها بأنها كتبت بعناية فائقة، ووضعت أساسا متينا لسودان ما بعد الحرب، ووعد بدراسة متانية للورقة، وتقديمها رؤية متكاملة لبناء سودان الغد، الذي يسع السودانيين جميعا بلا تمييز ولا إقصاء.

وأضاف السفير الصبان أن للجامعة العربية ثوابت في المسألة السودانية لن تتنازل عنها، هي الحفاظ على مركزية الدولة، وعصبها الجيش الوطني، وسودانية الحلول، وكشف عن منبر جديد خاص بحوار وطني شامل لحل الأزمة السودانية تشارك فيه الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والامم المتحدة.

السفير الدكتور علي يوسف تقدم بالشكر باسم اهل السودان و باسم المبادرة، للجامعة العربية ولمعالي السفير الصبان لمواقف الجامعة المشرفة مع السودان في كل قضاياه، ولتفاني واخلاص وصدق السفير الصبان في التعبير عن القضية السودانية، وحمل لوائها مثل أهلها تماما، وهو اصلا من أهلها.

الأستاذ جمال عنقرة الناطق الرسمي باسم المبادرة في اتصال هاتفي لسونا ، أبدي سعادة بالغة بتبني ورعاية الجامعة للمبادرة، وأضاف “لهذا السبب كانت وجهتنا الأولى بالمبادرة الجامعة العربية التي لم ولن تخذل شعوبها”.

سكاي نيوز

وكاله سونا